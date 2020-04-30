مجلس الخليج 365 الرمضاني.. الإبداع في زمن الأزمات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كانت فترة العزلة والحجر الصحي، سببا فى ظهور العديد من الإبداعات والنظريات الخالدة حتى الآن. ومع تفشى فيروس كورونا المستجد، تطلب الناس البقاء فى المنزل للوقاية من الإصابة بعدوى المرض.

النجم الإماراتي أحمد الجسمي: "أم هارون" تجربة درامية رفيعة المستوى



اشتكى الكثير من ملل البقاء فى العزلة لكن لا يعلم الكثير أن غيرهم استغلوا فترات الحجر الصحي في الإبداع.



فن الجداريات في زمن الكورونا.. التعايش مفروض على الجميع

مجلس الخليج 365 الرمضاني ناقش قضية "الإبداع في زمن الأزمات"، وأدار اللقاء الإعلامية الإماراتية جهينة خالدية، مع الفنان وعازف البيانو الإماراتي محمد الجهوري.