القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كانت فترة العزلة والحجر الصحي، سببا فى ظهور العديد من الإبداعات والنظريات الخالدة حتى الآن. ومع تفشى فيروس كورونا المستجد، تطلب الناس البقاء فى المنزل للوقاية من الإصابة بعدوى المرض.
النجم الإماراتي أحمد الجسمي: "أم هارون" تجربة درامية رفيعة المستوى
اشتكى الكثير من ملل البقاء فى العزلة لكن لا يعلم الكثير أن غيرهم استغلوا فترات الحجر الصحي في الإبداع.
فن الجداريات في زمن الكورونا.. التعايش مفروض على الجميع
مجلس الخليج 365 الرمضاني ناقش قضية "الإبداع في زمن الأزمات"، وأدار اللقاء الإعلامية الإماراتية جهينة خالدية، مع الفنان وعازف البيانو الإماراتي محمد الجهوري.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الخليج 365 الرمضاني.. الإبداع في زمن الأزمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.