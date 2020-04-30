محمود كهربا يتوعد بالانتقام في "رامز مجنون رسمي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقع محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي المصري، الخميس، ضحية رامز جلال في الحلقة السابعة من برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يذاع على مجموعة قنوات "MBC".

وجاءت حلقة كهربا بعد يوم من بيان نقابة الإعلاميين المصرية بمنع ظهور رامز جلال على أي وسيلة إعلامية داخل مصر أو تحمل اسم مصر.

تعرض محمود كهربا لصدمة بعد رؤيته لرامز جلال، وطلب كهربا من رامز فكه من الكرسي، وهو يصرخ: "وربنا ماهسيبك متهزرش معايا".

ومع محاولة رامز رش شعر كهربا بالألوان، توعده كهربا بالانتقام، قائلا: "وربنا هموتك، قسما بالله هاموتك، مبحبش الهزار".

وبعد انتهاء المقلب، لحق كهربا برامز، ورغم توسلات الأخير له، ومحاولة استرضائه، قام كهربا بالاعتداء على رامز بالضرب، إلا أن فريق العمل حاول الفصل بينهما.





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وتحدث كهربا أثناء المقلب عن عشقه للنادي الأهلي المصري الذي اعتبره بيته بعد ترك الزمالك، مؤكدا استعداده للبقاء فيه حتى ولو دون لعب.

كان مجلس نقابة الإعلاميين المصرية برئاسة الدكتور طارق سعدة أصدر، الأربعاء، القرار رقم ١١ لسنة ٢٠٢٠ بمنع ظهور رامز جلال على أي وسيلة إعلامية تبث داخل مصر؛ لحين توفيق أوضاعه القانونية.

وردت مجموعة "MBC"، في بيان، أن "قرار نقابة الإعلاميين خاص بالوسائل الإعلامية التي تبث من داخل مصر، ولا ينطبق على مجموعة قنوات MBC، كونها مجموعة قنوات غير مصرية وتبث من الإمارات وفقا للقوانين المُتبعة".

MBC أشارت، في بيان سابق، إلى أن برنامج "رامز مجنون رسمي" من إنتاج شركة مسجلة رسميا وقانونيا في الإمارات، وجرى تصويره في مدينة دبي، ويحظى بنسب مشاهدة قياسية على جميع المنابر والقنوات التي يُعرض عليها.