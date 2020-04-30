المخرج محمد أبو داوود يدافع عن ياسمين صبري

أكد الفنان محمد أبو داوود أنه سعيد بالمشاركة في مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبري، فهو عمل اجتماعي رومانسي، ويضم نخبة من أفضل نجوم التمثيل في مصر، رافضا الهجوم عليه أو على أبطاله.

وكشف أبو داوود لـ"الخليج 365" عن ملامح دوره في المسلسل قائلا: "أجسد شخصية قبطان بحري، وهو إنسان ملتزم جدا ولديه بنتان (ياسمين صبري وهبة مجدي)، ويشعر بالحزن بسبب حظهما العاثر في الحياة، والعمل يدور في إطار إنساني رومانسي".

وعن الانتقادات التي طالت ياسمين صبري وعدم امتلاكها الموهبة الكافية للبطولة، قال: "ياسمين صبري لديها حضور كبير، وليست محدودة الموهبة كما يروج أعداء النجاح، وأكبر دليل على ذلك أنها تتحمل عبء البطولة المطلقة للمرة الثانية بعد مسلسلها الأول (حكايتي) الذي عرض العام الماضي".





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وتابع أبو داوود: "معظم مشاهدي مع ياسمين صبري وأجدها ممثلة ذكية ولديها حضور فني قوي".

وعن ردود الفعل التي تلقاها، قال: "الحمد لله الجمهور متفاعل جدا مع مسلسل (فرصة تانية) ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ينشرون صورا من أحداثه ويتابعون تطور أبطاله، وأنا سعيد جدا بنجاح العمل خصوصاً أن حجم المنافسة كبير جدا هذا الموسم، مع وجود نجوم كبار وأعمال متميزة".





ومسلسل "فرصة تانية" من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، ويشارك في بطولته بجانب ياسمين صبري الفنان أحمد مجدي، ونهال عنبر وآيتن عامر والفنان الشعبي دياب.