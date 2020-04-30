إلهام علي تخطف الأضواء في "مخرج 7" و"أم هارون".. والجمهور بالمرصاد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في ساحة المعركة الفنية في رمضان، من الصعوبة جداً أن تجد فناناً شابًا يبرز ويثبت جدراته في ظل الزخم الكبير الذي تشهده المسلسلات من أسماء نجوم، تظهر في رمضان بكامل عنفوانها، إلا أن المشاهد الكريم هو الحكَم.

وفي رمضان هذا العام أثبت عدد قليل جداً من الفنانين الشباب جدارتهم وقوتهم في مقارعة الكبار من الأسماء التي ظلت سنوات طويلة تحتكر أعين المشاهد، مقدّمين أداءً مميزاً ومتزنًا يعتمد على الظهور بشكل جميل يقنع المتلقي أولاً.

ومن بين هؤلاء الفنانين ظهرت النجمة السعودية الشابة الهام علي التي تشارك هذا العام بأبرز عملين يحققان النجاح النسبي حتى الآن وهما مسلسلي "أم هارون" و"مخرج7".

واستطاعت الشابة الهام علي وفق الجمهور أن تلهم الفنانين الشباب في كيفية قراءة النص بشكل متأني، والتنوع في الأداء، وتظهر قدرتها على التمثيل بواقعية بطريقة متوافقة مع الموقف ومع ما تريد قوله.

فالأداء التمثيلي يعتمد على الأداء الحركي المنسجم مع التعبير الحسّي الصادر عن فهم واستيعاب الحوار، لأنّ التمثيل هو عملية مترابطة تعتمد على إدراك الممثل لمفردات الشخصية التي يؤديها.

في مسلسل "مخرج7" استطاعت "الهام" من تقديم دور صعب جداً، وهي تتقمص دور "المدير العام" المرأة القوية الصارمة في عملها ومع موظفيها وتطبيق النظام بحذافيره دون أي تراخٍ خصوصًا مع فئة الرجال، كما أنها تستقبل المواطنين وتوجّه الموظفين وتراقبهم وتقيّم الأداء وتنتقد أوجه القصور لديهم.

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ولكن في المقابل فهي في البيت امرأة مطلقة ضعيفة ترعى ابنتها، وتتعامل بعنف من شقيقها الذي يأخذ كل شيء منها من مال وسيارة، وتعيش مضطهدة تحت سطوة شقيقها "خاتم" الذي لا يتوانى في تعنيفها ومطالبتها في كل مرة من ترك عملها.

أما في مسلسل "أم هارون" والذي تتعاون فيه للمرّة الثالثة مع الفنانة القديرة حياة الفهد تقدم شخصية "عليا" الشابة المسلمة التي تعيش عالماً مليئاً بالمتضاربات الحياتية، وبالمشاعر المضطربة.

وأكد متابعون أن اسم النجمة السعودية إلهام علي لم يمُر مرور الكرام في الساحة الفنية الخليجية، منذ ظهورها، بل باجتهادها حتى أصبحت الآن المطلب الأول في المسلسلات "الفايف ستارز".