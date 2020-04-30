رامز جلال يتخذ أول إجراء قانوني ضد منع ظهوره بالقنوات المصرية.. ما هو؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اتخذ النجم المثير للجدل رامز جلال أول إجراء قانوني تجاه الدعوات المطالبة بوقف برنامجه الرمضاني "رامز مجنون رسمي"، وخاصة قرار نقابة الإعلاميين المصرية بمنع أي نشاط لرامز جلال بالفضائيات المصرية.

وحرّك المحامي أشرف عبد العزيز، وكيل رامز جلال القانوني دعوى قضائية حملت رقم 39909 لسنة 74 ق، اختصمت نقيب الإعلاميين المصري طارق سعدة بصفته؛ لإصداره قرارًا بعدم ممارسة رامز جلال لأي نشاط إعلامي لحين تقنين أوضاعه بالنقابة.

ولفتت الدعوى المقدمة من محامي رامز جلال، إلى أن قرار نقيب الإعلاميين يُعد باطلا ومخالفا للقانون، حيث إن الفنان رامز جلال عضوا عاملا بنقابة المهن التمثيلية، والتي لا تعد نشاطا إعلاميا، طبقا لقانون الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016.

ولوّحت الدعوى إلى أن هدف برنامج رامز جلال ترفيهي في المقام الأول، بخلاف أن البرنامج مارس العمل الإعلامي خارج جمهورية مصر العربية، وليس بداخلها، لذا فإنه طبقا للإجراءات المتبعة بدولة الإمارات العربية المتحدة، فإن رامز جلال غير مخاطب بقانون نقابة الإعلاميين.

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وطالبت الدعوى، بأن يتم قبولها شكلا، ووقف تنفيذ قرار نقابة الإعلاميين رقم 11 لسنة 2020، فيما تضمنه بمنع رامز جلال مقدم برنامج "رامز مجنون رسمي"، المذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر"، وما يترتب على ذلك من آثار واعتباره كأن لم يكن، مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وكان الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين في مصر، قد أرسل خطابًا إلى رئيس قناة mbc مصر بشأن قرار منع ظهور رامز جلال على أي وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية لحين توفيق أوضاعه القانونية.

وعلقت قنوات مجموعة "إم بي سي" على بيان نقابة الإعلاميين المصريين بشأن منع الفنان رامز جلال من الظهور على أي وسيلة إعلامية تبث داخل القاهرة، لحين توفيق أوضاعه القانونية حول التجاوزات التي انتهجها برنامجه الرمضاني "رامز مجنون رسمي"، الذي يعرض على قناة إم بي سي مصر.

وأوضحت أن البرنامج من إنتاج شركة مسجلة رسميا وقانونيا في دولة الإمارات، وتم تصويره في مدينة دبي، ويحظى بنسب مشاهدة قياسية على جميع المنابر والقنوات التي يُعرض عليها.