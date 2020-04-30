درة تكسر سلسلة انتصارات أحمد السقا بفوز مبهر.. والأخير يستقبلها بفأر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نجحت النجمة التونسية درة في كسر سلسلة الانتصارات المتوالية للفنان أحمد السقا خلال منافستهما ببرنامج "إغلب السقا" التي تقدمه رزان مغربي والسقا على فضائية "إم بي سي مصر".

واستقبل السقا الفنانة درة بباقة من الورود ولكن المفاجأة أنه وضع بداخل الورد فأر لعبة، وقبلت درة الورد موجهة الشكر للسقا قبل أن ترى الفأر، لتدخل في نوبة صراخ، ثم يتدخل السقا ويلقي بالفأر بعيدا.

وتفوقت درة على السقا في 4 تحديات كان أبرزها تحد الرماية، حيث أظهرت درة مهارة عالية جدا أبهرت الجمهور، حتى إن السقا نفسه ذُهل من تفوقها عليه وتسديداتها الصائبة.

وأظهرت درة مهارة عالية في تحدي معرفة اسم النجم في صورة مموهة وباهتة وكسبت النقاط كاملة، ثم نجحت في تحد أكثر صعوبة اعتمد على سرعة إطفاء عددا من الشموع من خلال عصا بدون لمس الشمعة بجانب فوزها في بعض الألعاب الترفيهية الأخرى، فيما فاز السقا بتحدي الوزن وسباق الدراجات فقط.

واستعرض أحمد السقا هوايته المفضلة في ترقيص العرائس، مستخدما شخصيات من الليلة الكبيرة والتي قدم فيها والده العرائس، مرددا: "تحية إلى روح أبويا صلاح السقا عم العرايس".

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وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع فوز النجمة درة على السقا في البرنامج، كونها أول مسابقة تفوز على السقا، وعلّق بعضهم قائلين: "‏عيشت وشوفت السقا خسران الشابوه يروح لدرة انهاردة"، و"بقي يا راجل دره تغلبك ورزان قرفانا إغلب ‎السقا إغلب السقا.. وكمان أفلام أكشن وتيتو وإبراهيم الأبيض وتتغلب في النيشان".

وتعتمد فكرة البرنامج على تحد بين الفنان أحمد السقا وضيف الحلقة، من خلال ست ألعاب يتبارى فيها الطرفان، ويتنافس كل منهما للحصول على نقاط المراحل الست، ليفوز أحد المنافسين.

ويشهد "اغلب السقا"، في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يتبرع الضيف بالمبالغ المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة.

وكان الفنان حمادة هلال، قد حل ضيفًا أمس في الحلقة الـ 6 من برنامج المسابقات والتحديات "اغلب السقا"، الذي يقدمه الفنان أحمد السقا بصحبة النجمة اللبنانية رزان مغربي، على فضائية "mbc مصر".