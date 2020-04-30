شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة مسلسل الاختيار تنعى شهداء الوطن في جنوب بئر العبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى المنتج تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، شهداء الوطن، إثر العملية الإرهابية فى جنوب بئر العبد، قائلاً:"رحم الله شهداء الوطن.. تحيا مصر".

ونشر تامر مرسى، عبر حسابه بموقع فيس بوك، منشور جاء من خلاله: "تنعى أسرة مسلسل الاختيار شهداء الوطن في جنوب بئر العبد وندعو الله بالشفاء للمصابين، حفظ الله مصر".





يشار أن العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى، أعلن انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، وتؤكد القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، منهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل