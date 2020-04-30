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شكرا لقرائتكم خبر عن عصابة محمد لطفي تحاول سرقة أفكار يوسف الشريف فى حلقة 7 من النهاية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة السابعة بمراد المحروقي "محمد لطفي" مع رجاله يتابع معهم ما سرقوه ويؤنبهم على تقصيرهم في شغلهم ويتناقش معهم حول كيفية زيادة السرقات وفرض السيطرة علي السرقات وتكوين عصابة كبيرة ويطلب منهم البحث عن شخص يقوم بتركيب أعضاء.
يقابل محمد لطفي "غفران" أيمن الشيوي ونكتشف اتفاق بينهما وهو سرقة أعضاء ويطلب منه غفران تنفيذ ما اتفقا عليه وهو سرقة أفكار وبحث المهندس زين ليستفيد منها أيمن الشيوي "غفران" وينسب الفكرة لنفسه.
محمد لطفي
مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وساره عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين وموسيقي تصويرية هشام خرما
ايمن الشيوي
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