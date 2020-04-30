عصابة محمد لطفي تحاول سرقة أفكار يوسف الشريف فى حلقة 7 من النهاية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة السابعة بمراد المحروقي "محمد لطفي" مع رجاله يتابع معهم ما سرقوه ويؤنبهم على تقصيرهم في شغلهم ويتناقش معهم حول كيفية زيادة السرقات وفرض السيطرة علي السرقات وتكوين عصابة كبيرة ويطلب منهم البحث عن شخص يقوم بتركيب أعضاء.

يقابل محمد لطفي "غفران" أيمن الشيوي ونكتشف اتفاق بينهما وهو سرقة أعضاء ويطلب منه غفران تنفيذ ما اتفقا عليه وهو سرقة أفكار وبحث المهندس زين ليستفيد منها أيمن الشيوي "غفران" وينسب الفكرة لنفسه.