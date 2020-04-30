شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى شهداء حادث بئر العبد الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الإعلامى وائل الإبراشى، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى بمزيد من الحزن شهداء الحادث الإرهابى الغاشم الذى وقع في مدينة بئر العبد وتدعو الله أن يلهم المصريين الصبر والسلوان وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وأضاف الإبراشى خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، عبر القناة المصرية الأولى: "تؤكد المجوعة وإدراتها وكافة العاملين بها بأنها تقف مع جموع الشعب خلف الدولة المصرية وقواتها المسلحة ورجال الشرطة واثقين في قدرتنا على المواجهة والقضاء على عصابات الإرهاب الغاشم".

وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى، أكد انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، وتؤكد القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.