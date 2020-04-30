شكرا لقرائتكم خبر عن آمال ماهر: "اللى قادرة" أغنية تنتصر لأحلام المرأة وتحفزها على النجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الفنانة آمال ماهر، نجاحا كبيرا بأحدث أغنياتها التى طرحتها بعنوان "اللي قادرة"، حيث حققت الأغنية تلامسا قويا مع الجمهور، خاصة النساء اللائي علقن على قوة كلمات الأغنية ومدى جمال صوت آمال ماهر.

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وقالت المطربة آمال ماهر فى بيان صحفى لها، إن أغنية "اللي قادرة" تنتصر لأحلام المرأة وتحفزها على النجاح، معبرة عن سعادتها البالغة بردود الأفعال التى تلقتها منذ بداية طرح الأغنية.





أغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبد الله، ألحان وتوزيع خالد عز، وهي أغنية تتر مسلسل "ليه لأ"، والمسلسل من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف وبطولة امينة خليلة.





وتعيش آمال ماهر حالة من النشاط الفني منذ بداية عام 2020 حيث طرحت أغنية منفردة في عيد الحب بعنوان "ماتسبنيش" وقامت بتصويرها فيديو كليب في العاصمة الفرنسية باريس مع المخرج العالمي "نيهات اوداباسي" ، كما قدمت حفل غنائي كامل العدد في عيد الحب ، ثم قامت بطرح أغنية بعنوان "أنت وحدك" من كلمات تركي آل الشيخ والحان رابح صقر ولاقت الأغنية تفاعل كبير منذ طرحها بسبب لونها الطربي المفضل لدى جمهور ومتابعي الفنانة آمال ماهر.