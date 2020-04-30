شكرا لقرائتكم خبر عن تيام قمر يكتشف علاقة والدته عبير صبري بصديق والده في "خيانة عهد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الحلقة السابعة من مسلسل يسرا "خيانة عهد" تتبع تيام قمر "علي" لوالدته بعدما شك في سلوكها، ليكتشف أنها علي علاقة برجل الأعمال "مجدي الصياد" ويجسده رمزي العدل، حيث سار بسيارته وراءها ليجدها تدخل مع صديق والده مجدي الصياد إلي فيلته ليلا.

كما كشفت الأحداث أيضًا عن قيام سارة "هنادي مهنا" بالذهاب لمنزل جومانا مراد لتتعاون معها في مجال السوشيال ميديا وكأنها لا تعلم شيئًا عن مدي قرب علاقتها بهشام نجل يسرا وابن عمة هنادي مهنا وعندما قامت جومانة بسؤالها عن هشام ووتطور وضعه في المصحة، لتفاجئها سارة بسؤالها عن علمها بمعلومة دخوله المصحة لترتبك جومانة وتكذب عليها حتي لا يفضح أمرها.

Advertisements

مسلسل "خيانة عهد" يعرض علي قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة .

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.