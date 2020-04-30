شكرا لقرائتكم خبر عن خدعة "خيال المآتة" لـ منسى تضرب التكفيريين في مقتل بالحلقة 7 من الاختيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة السابعة من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة قناة on، أحداثًا متتالية، حيث جهز عشماوي – أحمد العوضي، الاستشهادي الذى سيقوم بتفجير موكب وزير الداخلية، وقام بتعليمه القيادة على السيارة التي سيستخدمها في العملية، واستعد الاستشهادى – أحمد ثابت لتنفيذ العملية وارتدى بدلة ضابط في الجيش برتبة "رائد" وقام بتصوير مقطع فيديو يوضح من خلاله أن الجيش المصرى بداخله عناصر منشقه وان هناك كراهية من جنوده وضباطه، وذلك من أجل كسب التعاطف.

وضع الرائد أركان حرب أحمد منسى - أمير كرارة خطة محكمة تحت اسم "خيال المآتة" بعد دراسة دقيقة للمنطقة، وذلك من أجل ضرب إحدى المزارع التي جعلها التكفيريون وكرًا وملاذا للفرار وتخزين الأسلحة والمتفجرات في شمال سيناء، حيث أبلغ منسى الضابط مرؤسه بأنه وضع الخطة وصدقت عليها الإدارة العليا، وبالفعل بدأ منسى ورجاله التنفيذ، حيث وضع 15 تمثالاً للجنود وضباط من الخشب ليزرعهم حول المزرعة، ليقع التكفيريون في "فخ التماثيل" ويبدأ منسى في تصفيتهم والقبض على الأحياء منهم.





مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

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ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.