شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم وآسر ياسين يبدآن أول عملية نصب لهما فى سابع حلقات" بـ 100 وش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحدث الحلقة السابعة من مسلسل "بـ 100 وش" اتفاق سكر "نيللي كريم" وعمر "آسر ياسين"، على القيام بأول عملية نصب مشتركة بينهما، بعد أن عرضت سكر عليه العمل معها وبدأ فى التخطيط للنصب على مليونير مريض يعيش فى قصر كبير مع ممرضة ترعاه، ويحاولان الحصول على بطاقة شخصية مزورة باسم ابن المليونير ويبحثان عن موظف مرتشي لاستخراج البطاقة فيذهبان إلى المنوفية ويطلب الموظف مليون جنيها مقابل استخراج البطاقة.

وفى ثانى مشهد يتجمع جميع أفراد العصابة على سطح منزل حماده "إسلام إبراهيم"، ويأتي الموظف المرتشى لأخذ الفلوس ولكن تخونه سكر "نيللى كريم"، ثم تأتى الممرضة "دنيا ماهر" التي ترعى المليونير المريض "عم غزال" بعد أن سألت صديق حماده فى محل الفطاطرى عن مكان منزله وتدخل وتقول لهم "بتضحكوا عليا وعاوزين تسرقوه نتفق ومعاكم في العملية".

Advertisements

يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب و دنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.