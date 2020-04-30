شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار محمد رمضان بعد وفاة زوجته وابنه فى الحلقة 7 من مسلسل "البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "البرنس" المذاع على قناتى dmc، وdmc دراما، طوال أيام شهر رمضان المبارك، استيقاظ "رضوان البرنس" محمد رمضان بعد خضوعه لعملية جراحية بسبب حادث التصادم الذى أودى بحياة زوجته "لبنى" نجلاء بدر وابنه، وسأل الممرضة عنهما، ولكنها أخبرته بأن زوجته توفيت هي والطفل، أما ابنته فهى بخير، وانهار "رضوان" بعد سماع الخبر من البكاء واضطر الطبيب إلى إعطاء مخدر بعد انهيار إعصابه.

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تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولاً عن عائلته بعد وفاة والديه، ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmcدراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.