شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك يكشف فقدان حلا شيحة لجنينها فى الحلقة السابعة من "خيانة عهد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الحلقة الـ7 من مسلسل "خيانة عهد" عن مشاهد فلاش باك لفقدان حلا شيحة جنينها، وذلك بعدما تناولت قرصًا لم يتضح نوعه ولكنه تسبب في إجهاضها، ويبدو أنها كانت متعمدة إجهاض نفسها ولم تكشف المشاهد ما إذا كانت استأصلت رحمها أم لا؟، ولكن يبدو أن هذا الأمر تسبب لها في أزمة نفسها لأنها كانت تتذكر تلك المشاهد وهي تبكي.

وكشفت الأحداث أيضًا عن قيام حلا بزيارة هشام نجل يسرا في المصحة التي يتلقي فيها العلاج من الإدمان، وذلك بعدما زارته أيضًا والده يسرا ووعدته أنها ستصطحبه للمنزل بعد تعافيه وأنها لم تبعد عنه أبدًا.

وكادت يسرا أن تكتشف عن أن شقيقتها حلا على علاقة بجومانة مراد صديقة هشام نجل يسرا، وذلك عندما ذهبت يسرا لمنزل حلا في الوقت الذي كانت جومانة لدى حلا في نفس الوقت إلا أن حلا قامت بتهريبها قبل أن تراها يسرا.

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مسلسل "خيانة عهد" يعرض علي قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيدًا عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وإبراهيم محسن وإخراج محمد على.