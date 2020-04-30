شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى مع طفل حادث محاولة اغتيال وزير الداخلية في مسلسل الاختيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق مسلسل "الاختيار" نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، حيث وثق لحظات صعبة عاشها المصريون من محاولات الإرهاب النيل من أبناء الشعب المصرى ورموزه، وذلك منذ عرضه بداية من شهر رمضان الحالي.

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة النجم أحمد العوضى مع الطفل الذى ظهر في حلقة مسلسل الاختيار، وتواجد مكان محاولة اغتيال وزير الداخلية ودار حوار بينه وبين صاحب الكشك، حيث كان الاثنان ضحايا الحادث الإرهابى الجبان.



أحمد العوضى

ويوثق مسلسل الاختيار بطولات الشهيد أحمد المنسي، وفي المقابل الآخر يوثق الاختيار الأسوأ للإرهابي هشام عشماوي، وجرائمه التي ارتكبها في حق الوطن والمجتمع، حتى يعلم الجميع الفرق بين زميلين أحدهما اختار معسكر الوطن والأخر فضل معسكر الإرهاب.

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وتعد من أبرز الجرائم التي ارتكبها "عشماوي" ووثقها المسلسل، محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق في 5 سبتمبر سنة 2013، من خلال رصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله على أن يتولى أحد أفراد التنظيم الإرهابي تنفيذ العملية كفرد انتحاري يستقل السيارة المفخخة ويفجرها أثناء مرور الموكب.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، منهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل