- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى مع طفل حادث محاولة اغتيال وزير الداخلية في مسلسل الاختيار والان مع تفاصيل الخبر
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة النجم أحمد العوضى مع الطفل الذى ظهر في حلقة مسلسل الاختيار، وتواجد مكان محاولة اغتيال وزير الداخلية ودار حوار بينه وبين صاحب الكشك، حيث كان الاثنان ضحايا الحادث الإرهابى الجبان.
أحمد العوضى
ويوثق مسلسل الاختيار بطولات الشهيد أحمد المنسي، وفي المقابل الآخر يوثق الاختيار الأسوأ للإرهابي هشام عشماوي، وجرائمه التي ارتكبها في حق الوطن والمجتمع، حتى يعلم الجميع الفرق بين زميلين أحدهما اختار معسكر الوطن والأخر فضل معسكر الإرهاب.
وتعد من أبرز الجرائم التي ارتكبها "عشماوي" ووثقها المسلسل، محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق في 5 سبتمبر سنة 2013، من خلال رصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله على أن يتولى أحد أفراد التنظيم الإرهابي تنفيذ العملية كفرد انتحاري يستقل السيارة المفخخة ويفجرها أثناء مرور الموكب.
مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، منهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.
ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة 103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد العوضى مع طفل حادث محاولة اغتيال وزير الداخلية في مسلسل الاختيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.