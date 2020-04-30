شكرا لقرائتكم خبر عن "زارنى فى المقام".. دعاء دينى جديد لـ مجد القاسم (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب مجد القاسم دعاء دينيًا جديدًا بعنوان "زارنى في المنام" وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم، وهو من كلمات من كلمات الشاعر وليد دسوقى، وألحان عمرو صفاء، وتوزيع الموسيقي عمر إسماعيل، وإخراج أحمد غنيم.
من ناحية أخرى طرح مجد مؤخرًا ديو جديد مع نجمة برنامج "ذا فويس كيدز" ياسمين ناصر الدين، بعنوان "بابا" ويدور موضوعه حول حوار بين أب وابنته، من كلمات زياد الأطرش، وألحانه بمشاركة ثائر ناصر الدين ، توزيع معتز أبو حمدان.
كما طرح مجد أيضًا أغنية جديدة بعنوان "جيش مصر الأبيض"، والتى قدمها دعمًا للأطباء الذين يواجهون فيروس كورونا، من تأليف وألحان صلاح عطية، وتوزيع خالد عرفة، كما طرح أيضًا أغنية جديدة بعنوان "خليك في البيت"، لحث الشعب المصرى والعربى على البقاء في منازلهم والإلتزام بالتوعية وتعليمات الوقاية لمساعدة الدول في الحد من انتشار وباء كورونا والسيطرة عليه، الأغنية من تأليف صلاح عطية، وألحان مجد القاسم، وتوزيع خالد عرفة، وتم تسجيلها بأستوديو مقام.
وانتهى المطرب مجد القاسم من تسجيل ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة ويضم 10 أغان، يتعاون فيهم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم سيد راضى وصلاح عطية ومحمود شوقى وباسم منير وحمادة عصمت وريمون، ويراهن عليه مجد خاصة أنه يقدم فيه نوعية مزيكا مختلفة وجديدة عن أعماله السابقة.
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