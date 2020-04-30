شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. داليا البحيرى "تدلك" قدمى عادل إمام والزعيم يعجب بها في "فلانتينو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ7 من مسلسل "فلانتينو" قيام داليا البحيرى بتدليك قدمي الزعيم عادل إمام وذلك كنوع من التعويض عن اليوم الصعب الذي قضاه في طنطا بسبب البحث عنها ومحاولة حل أزمة إيصالات الأمانة الذي ورطه فيها زوج داليا البحيري الذي استغل تشابه الاسم الرباعي بين زوجته وبين فلانتينو "عادل إمام" للنصب علي التجار، وأعجب عادل إمام بداليا البحيري وبطريقة تعاملها له، الأمر الذي جعله ينام وهو جالس بعدما قامت بغسل قدميه بالماء والملح.

وشهدت الحلقة أيضًا قيام دلال عبد العزيز "عفاف عصمت" بتحديد موعد كتب كتاب نجلها طارق الابياري "رفاعة" من خطيبته إلهام عبد البديع "هبة" وذلك بعدما غاب فلانتينو بسبب وجوده في طنطا.

يذكر أن مسلسل "فلانتينو" يُعرض على قناة dmc يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة فى الـ 6:30 مساء. ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

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"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.