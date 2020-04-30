شاهد.. كواليس حلقة رامز مجنون رسمي مع "كهرباء"

نشر الفنان رامز جلال، صور من كواليس الحلقة السابعة لبرنامجه "رامز مجنون رسمي"، في الموسم الرمضاني 2020، المُذاع عبر فضائية "دي أم سي"، والذي استضاف فيه لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم "كهرباء". وعلق رامز، على الصور، عبر حسابه الشخصي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلاً:" على الهادي يا زبادي.. كهرباء الفولت العالي". الشخصي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلاً:" على الهادي يا زبادي.. كهرباء الفولت العالي". Advertisements يُعرض البرنامج يوميًا على شاشة "أم بي سي مصر"، مباشرة بتوقيت مصر الساعة السادسة والنصف مساءً، ويُعاد الساعة الثانية بعد منتصف الليل. الثانية بعد منتصف الليل. ويذكر أن البرنامج من إخراج محمد نصير وإنتاج وليد الإبراهيم رئيس مجموعة إم بي سي، بينما يستضيف البرنامج الفنانة غادة عادل، وياسمين صبري، والكابتن طارق حامد، والكابتن محمود كهربا، الفنانة ياسمين رئيس، والفنانة فيفي عبده، والعديد من النجوم الآخرين، خلال العديد من الحلقات المتتالية طيلة شهر رمضان.

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