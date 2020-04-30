بيومي فؤاد مصاص دماء في سابع حلقات رجالة البيت

تبدأ أحداث الحلقة السابعة من المسلسل الرمضاني "رجالة البيت"، بإبتكار أحمد فهمي (تيمون) وأكرم حسني (بومبا) وبيومي فؤاد (عيد) حيل جديدة بهدف الوصول إلى المال.

وتشهد الحلقة قيام تيمون وبومبا بالمتاجرة في الدماء، ويتمكنون من جمع أكياس دم من أهل منطقتهم أثناء نومهم مقابل ١٠٠٠ جنيه للتر الدم.

وتتوالى الأحداث بتشتيت أهل المنطقة وإنسياقهم وراء

شائعة مصاص دماد هو من يقوم بمص دمهم وهما نايمين، بعد قيام بيومي فؤاد (عيد) بإنتحال شخصية مصاص الدماء.

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وتنتهي أحداث الحلقة السابعة بمعرفة أهل المنطقة بخطة تيون و بومبا، ومعرفتهم بأنهن وراء فقر دمهم، وإستبداله بعصير، وذلك بعد إعتراف دكتور سيارة نقل الدم

التي تبرعوا لها تيمون وبومبا.

يذكر ان مسلسل "رجالة البيت" من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، أكرم حسني، بيومي فؤاد، ويزو، لطفي لبيب، محمد جمعة، عارفة عبد الرسول.

وتدور أحداثه حول تنقل تيمون وبومبا للإقامة في منزل جدهما، وهناك يفاجآن بأن عليهما تحمل المسئولية كاملة، والتكاتف مع بقية أفراد الأسرة من أجل الوقوف بوجه مالك البيت الذي يقطنه جدهما والذي يحاول أخذه منه لبناء برج سكني.