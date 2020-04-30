فيديو .. درة تكسر سلسلة انتصارات أحمد في إغلب السقا

تبدأ الحلقة السادسة من برنامج إغلب السقا باستضافة النجمة درة، وبدأت أولى فقراتها بتحدي العجلة، وشهد ذلك التحدي فوز أحمد السقا.

أما التحدي الثاني فكان الضرب بالنار، والتي فازت به درة

، بطريقة بارعة للغاية، بينما التحدي الثالث تعرف مين، والتي فازت به درة أيضًا.

وفازت درة أيضًا بتحدي أعلى البرج، وذلك بعد أن وقع برج أحمد السقا، لكي تزداد المنافسة أكثر اشتعالًا، بينما كان التحدي الخامس "بالكيلو"، من نصيب النجم أحمد السقا.

وفي التحدي السادس والأخير، وهو عبارة عن إطفاء الشمع بعمود من خشب، والتي فازت به النجمة درة، معلنة كسر سلسلة انتصارت أحمد السقا، لتكون أول هزيمة له منذ بدأ برنامج أغلب السقا.

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يذكر أن برنامج إغلب السقا من تقديم النجم أحمد السقا، والنجمة رزان مغربي.

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