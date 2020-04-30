«الموهوبة» دينا الشربينى تواصل تصوير مشاهد مسلسل "لعبة النسيان"

تواصل الفنانة الموهوبة دينا الشربينى تصوير المشاهد المتبقية من مسلسلها الجديد «لعبة النسيان»، بجانب فريق العمل.

ويتم استئناف تصوير المشاهد المتبقية بسبب الأحداث التى ترتبت على ظهور فيروس كورونا، الأمر الذى أدى لتأخر الانتهاء من تصوير حلقات المسلسل.

ونال المسلسل إشادة الجمهور والنقاد وسط تألق وبراعة لبطلة العمل دينا الشربيني، لتنال لقب

الموهوبة من المشاهدين والمتابعين للمسلسل عبر مواقع التواصل واليوتيوب.

كما تصدر مسلسل لعبة النسيان موقع البحث الشهير جوجل منذ بداية حلقاته وأيضا المشاهد المتميزة التى قدمتها دينا الشربينى على مدار الاحداث الماضية وهو ما دفعها لتصدر تريند تويتر لعدة مرات

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منذ بداية شهر رمضان.

تدور أحداث مسلسل «لعبة النسيان» حول رقية، والتى تجسدها دينا الشربيني، حيث تعرضت لحادث ادى إلى دخولها غيبوبة 4 اشهر وفقدانها الذاكرة المتعلقة بآخر 6 سنوات من عمرها.

«لعبة النسيان» سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربينى ويشاركها أحمد داود، إنجى المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، على قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل أحمد حاتم، ومن إنتاج iProductions.