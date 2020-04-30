هكذا نعت كارينا كابور وسونام كابور وأيشواريا راي الراحل ريشي كابور-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - عبّر العديد من نجوم ونجمات بوليوود عن حزنهم الشديد لرحيل النجم الشهير ريشي كابور إثر معاناة مع مرض السرطان.

ونعته كل من ​كارينا كابور​ و​أيشواريا راي​ و​سونام كابور​ في صفحاتهن الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

كارينا كابور نشرت مقطع فيديو يظهر فيه النجم الراحل عمران خان والنجم ريشي كابور كما شاركت صورة للأخير وعلقت عليها :"ارقد بسلام".

أما أيشواريا راي فكتبت :"الكثير من الحب لك، ومنك يا عمي العزيز ..دائماً، قلبي منفطر جداً، فلترقد بسلام في رعاية الله، لن يكون هناك بديل عنك، أنت كنت مميزاً جداً.. والذكريات ثمينة. اشتقت إليك وسأحبك إلى الأبد".

سونام كابور علقت على صورة تظهرها وهي تقبل وجنة ريشي كابور بالأبيض والأسود فكتبت :"أرقد بسلام عمي شينتو..كل الحب لك، أنا آسفة جداً لم نستطع أن نودعك بطريقة لائقة".

إشارة إلى أن ريشي كابور توفي عن عمر ناهز الـ67 عاماً، في أحد مستشفيات مومباي، بعد ساعات من رحيل النجم الهندي ​عرفان خان​.

وكان ريشي قد أُصيب بمرض السرطان، وأمضى معظم فترات العام الماضي في نيويورك، لتلقي العلاج.

وقالت أسرة الراحل في بيان، أنه كان "مرحاً حتى النهاية".



