تركي آل الشيخ يشيد بـ محمد رمضان والأخير يرد

ميرنا وليد - بيروت - عبّر رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ​تركي آل الشيخ​ عن اعجابه بأداء الفنان المصري ​محمد رمضان​ بمسلسل "البرنس".

واعاد رمضان نشر اشادة تركي آل الشيخ على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي الذي قال: "مسلم يفتكر فيك احمد زكي واصل يانجم".

ورد محمد رمضان بالقول: "شهادة أعتز بها من رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي ال الشيخ".

الجدير ذكره ان مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة كل من محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد.

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