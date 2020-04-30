ميرنا وليد - بيروت - فاجأت السورية نجوى خليق الله المعروفة بإسم ​أنجي خوري​ المتابعين بنشر صورة لها وهي طفلة، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونالت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين، وعلّقت خوري على صورتها بالقول: "مافي شي تغير فيني لما كنت صغيرة كنت سكر وبس كبرت تحولت لعسل".

الجدير ذكره ان أنجي خوري نشرت مؤخرا فيديو لها وهي ترقص وتمد لسانها، وقال عنه الجمهور إنه يحتوي على كمية كبيرة من الإيحاءات الجنسية، خصوصاً أن ظهورها جاء بالمايوه داخل البيت.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إيحاءاتها الجنسية..أنجي خوري بصورة وهي طفلة..فهل تغيرت؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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