كايلي جينر تهنئ ترافيس سكوت بعيد ميلاده

ميرنا وليد - بيروت - وجّهت نجمة تلفزيون الواقع ​كايلي جينر​ رسالة تهنئة لحبيبها النجم ​ترافيس سكوت​ بمناسبة عيد ميلاده الـ28 ، اذ انها كتبت على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "دادا عيد ميلاد سعيد لأب السنة، لقد اعطيتني أجمل وأذكى والطف طفلة، أفضل هدية على الإطلاق، حسنًا انا أبكي. أحبك للأبد ترافيس".

الجدير ذكره ان عدسات الباباراتزي القطت مؤخرا صورة لكايلي جينر وهي تتجوَّل في مدينة بيفرلي هيلز، وظهرت بإطلالة رياضية لكن من دون انتعال حذاء بقدميها ومن دون ان تضع اي مستحضر تجميل على وجهها.

وبعد انتشار الصور بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي عبّر المتابعون عن صدمتهم من ظهورها بهذا الشكل.

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