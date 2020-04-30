وفاة ممثلة مصرية بعد صراع مع المرض

ميرنا وليد - بيروت - توفيت الممثلة المصرية ​نعمات عبد الناصر​ بعد معاناة طوبلة مع المرض، الا انه لم يحدد بعد موعد الجنازة ومكان الدفن، اذ انه من المفترض ان تُقدم التعازي من خلال الهاتف نظرا لإنتشار ​فيروس كورونا​.

الجدير ذكره ان الراحلة نعمات عبد الناصر بدأت مسيرتها المهنية في فترة السبعينيات من خلال أدوار ثانوية واستطاعت ان تلفت المشاهدين رغم صغر ادوارها.

وفي رصيدها عدد كبير من الأعمال التمثيلية على صعيد السينما والمسرح والتليفزيون، ومن بين اعمالها: "النداهة، طائر على الطريق، حب في الزنزانة، العار، الحاسة السابعة".

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