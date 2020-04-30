فيروس كورونا يخيّم على احتفال الأمير ويليام وكيت ميدلتون بذكرى زواجهما-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تمر ذكرى زواج الثنائي الملكي المؤلف من دوقا كامبريدج الأمير هاري وزوجته كيت ميدلتون هذا العام وقد خيّم شبح فيروس كورونا على العالم وأجبرهما على الاحتفال به في صمت داخل منزلهما في نورفولك حيث يعتمدان الحجر المنزلي لوقاية نفسيهما وأولادهما من الوباء القاتل.

لكن الأمير وزوجته اللذين يحظيان بشعبية عالمية واسعة أثلجا قلوب محبيهما ونشرا للمناسبة السعيدة صورة لهما من حفل زفافهما في قصر كنغستون منذ تسع سنوات وذلك في حسابيهما الرسمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق اليوم وعلقا عليها :"شكراً لكم على جميع رسائلكم الجميلة في ذكرى زفاف دوق ودوقة كامبريدج".

ويشارك الزوجان الملكيان العديد من الصور الشخصية عبر حسابهما الخاص مؤخراً أثناء تواجدهما في العزل المنزلي حيث شاركا مقطع فيديو نادر لأطفالهما الثلاثة وهم يصفقون للعاملين في الخدمات الصحية في المملكة المتحدة.

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