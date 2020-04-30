آخر طلب لعرفان خان قبيل وفاته

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

توفي الفنان الهندي عرفان يوم الأربعاء 29 ابريل في أحد مستشفيات مومباي بعد نقله إليها بساعات.

النجم الراحل كان قد شارك مقطع فيديو على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام وعلق عليه قائلاً: “بينما ننطلق في رحلة لإطلاق #AngreziMedium، إليك ملاحظة صغيرة لكم جميعًا.”

في الفيديو ، الذي كان يحتوي على لقطات من فيلمه الأخير Angrezi Medium ، قال عرفان إنه يريد الترويج للفيلم على نطاق واسع، لكن صحته لا تسمح له بذلك”. وحث خان معجبيه على مشاهدة الفيلم وأعرب عن أمله في أن يرى الجمهور كمية الحب التي يصنعها.

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في الفيديو ، تحدث عرفان أيضًا عن الإيجابية. واختتم رسالته بالطلب من الجميع أن يكونوا لطفاء مع بعضهم البعض وطلب منهم أن ينتظروه.

أكدت كلماته الأخيرة لمعجبيه أن الممثل سيعود وهو إيجابي بشأن معركته مع السرطان. ومع ذلك ، اتضح أن هذه كانت رسالته الأخيرة لمعجبيه.

كان الفنان الراحل قد ترك زوجته سوتابا سيكد وأولاده بابل وأيان. حيث جرى دفن في Versova Kabristan. وقام أبناؤه بأداء طقوسه الأخيرة.