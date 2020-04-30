وسام حنا يسقط ويفقد وعيه بموقف خطير.. ما علاقة كارين رزق الله؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشر الفنان اللبناني وسام حنا مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسله "بردانة أنا"، أثناء تعرضه لأخطر لحظة خلال تصويره للعمل عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام".

وظهر وسام في المقطع وهو يحمل الفنانة كارين رزق الله ويصعد بها على الدرج، وفي هذه الأثناء اصطدم رأسه بجزء من الدرج ما جعله يسقط من عليه هو وكارين.

وعلق وسام على هذا المقطع، قائلا: "بدي أعتذر من الفيديو.. بس رح شاركن أصعب وأخطر لحظة صارت معنا أثناء تصوير (بردانة أنا) لما غبت عن الوعي ووقعت أنا وحامل كارين على ضهرنا.. وتوقف التصوير بوقتها".

وتابع: "الله من عندو حمانا بوقتها.. وكان المخرج نديم مهنا عم بيصوّر لقطة المشهد و الكاتبة كلوديا مرشليان عم تتفرج".

ومن جانبها علقت كارين على هذه الواقعة، قائلة: "واحد بيضربني والتاني بوقعني!! هيك وقعنا عن الدرج لما وسام ضرب راسو وقلب هوي وحاملني وكان قتلنا تنيناتنا!!".

يذكر أن مسلسل "بردانة انا" كان قد بدأ عرضه قبل أحداث 17 تشرين الأول في لبنان، وتوقف قسرياً خلال الثورة في لبنان.

ويشاركهما في بطولة هذا العمل نخبة من النجوم منهم الفنان بديع أبو شقرا، ورولا حمادة، وجوزيف بونصار وغيرهم، كتابة كلوديا مارشيليان وإاخراج نديم مهن.

Advertisements

ويناقش المسلسل قضية العنف ضد المرأة، حيث تظهر كارين رزق الله في شخصيتين الأولى “حنين” تتوفى بعدما تفننّ “باسم” (بديع ابو شقرا) بتعذيبها والاتصال بشقيقتها التوأم “دانيا” – أي كارين رزق الله أيضاً – وطلب منها ان تأتي الى بيت شقيقتها لتشهد على موتها.

وكان قد واجه الفنان وسام حنا هذه الفترة حملةً ممنهجةً ضده نتيجة تأييده للثورة التي تجتاح لبنان منذ فترة.

فمنذ بداية الثورة والممثل وسام حنا يواظب على التواجد إلى جانب المتظاهرين رافعًا الصوت عاليًا دفاعًا عن مطالبهم المحقة، داعيًا إلى إسقاط الطبقة الحاكمة التي لم تترك مناسبة إلا ونهبت الشعب الكادح.

فنتيجةً لمواقف الممثل وسام حنا الوطنية، تعرض لمحاولاتٍ هادفة إلى تشويه صورته أمام الرأي العام سواء من خلال أمور تتعلق بحياته الخاصة، وأخرى تتعلق بعلاقاته مع عدد من المسؤولين السياسيين من خلال نشر صور له، بغية ترهيبه ومحاولة إسكات صوته؛ ما جعله يخرج عن صمته ويتوجه إلى هؤلاء المغرضين.

وقال لهم: "الغنم الإلكتروني اكتشفوا البارود وعم يتداولوا صوري مع الدكتور سمير جعجع. بس سؤال ليه نقيتوا صوري معو واستثنيتوا الكل وأنا معروف بحبي وصلتي بالسيدة بهية الحريري وكنت أول حدا عم يطالب بإسقاط الحكومة والتي يرأسها سعد الدين الحريري. وهيدا دليل إفلاسكم".