ديميت أوزدمير: أعشق قراءة القرآن.. وهذا ما قالته عن الصلاة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت النجمة التركية ديميت أوزدمير التزامها خلال شهر رمضان بتأدية كل الفرائض الإسلامية من الصلاة وقراءة القرآن والصيام.

وأضافت أوزدمير أنها لا تجاهر بهذه الحقيقة، لكنها مسلمة ملتزمة، قائلة: أصوم وأصلي كمعظم المسلمين، وأعشق قراءة القرآن الذي يريحني ويمدني بطاقة إيجابية".

كما قالت أيضا: "تعلمت من الإسلام الاعتدال، أما التشدد فمرفوض ولا علاقة لنا به، نحن معتدلون حتى في أسرتي، ولا نحبّ التزمت".

وتحدثت أوزدمير التي اشتهرت بدور "سنام" في مسلسل "الطائر المبكر" عن لباسها القصير ومشاهد القبلات وتعارضها مع كلامها عن الدين إذ قالت "لا شيء يمنعك من الصلاة والوصول إلى الله، لا الفساتين القصيرة ولا القبلات التي أقدمها لصالح أهداف درامية".

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من جهة ثانية، كانت عدة صحف تركية قد تحدثت قبل أيام قليلة أن النجمة التركية أوزدمير أصبحت على علاقة عاطفية بزميلها كرم بورسين بعدما انتهت علاقتها بجان يامان الذي قاسمها بطولة مسلسل "الطائر المبكر" العام الماضي، مشيرة إلى ديميت وكرم يمضيان وقتهما سويًا رغم خطورة الوضع الصحي وانتشار فيروس كورونا في تركيا.

وكانت نجمة مسلسل "منزلي" تخلصت من علاقتها بجان كليًا كما ذكرت الصحف، لتقع بغرام كرم الذي تتمنى أن تتكلل علاقتهما بالارتباط قريبًا.

ديميت تريد نهاية سعيدة لهذه العلاقة، بعدما خاب أملها من عدة علاقات عاطفية مرت بها وفشلت، فيما تمضي النجمة التركية وقتها تتدرب على الرقص، وكانت نشرت فيديو لها أظهرها ترقص كالراقصات المحترفات.