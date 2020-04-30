محمود كهربا يشتم رامز جلال ويعتدي عليه.. شاهدي ما حدث!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سقط لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر محمود كهربا، في مقلب "رامز مجنون رسمي" المعروض على قناة mbc مصر والمخصص للإيقاع بضحايا الفنان رامز جلال.

البرنامج بدأ باستضافة كهربا في برنامج حواري يعتمد على جلوس الضيف على كرسي الاعتراف لكشف جانب من تفاصيل حياته الشخصية وتقدمه الإعلامية "أروى".

وأثناء دخول الضيف يظل رامز يقدم ضيفه للجمهور بطريقة كوميدية كالعادة بسرد جزء من تفاصيل حياته بشكل كوميدي يجعل الجمهور يتوصل لاسم الضيف.

بعدها تبدأ أسئلة البرنامج الحواري المتضمن عدة فقرات، وخلال فقرة عرض صور بعض الشخصيات تظهر صورة رامز جلال وفجأة يخرج منها؛ ما جعل كهربا تنتابه حالة من الرعب.

وما أن بدأ رامز فقرات مقلبه حتى ظل كهربا يتوعده بالعقاب قائلاً: "أقسم بالله هموت، متهزرش معايا، مبحبش الألوان دي، وربنا ما هسيبك، نزلني دخت مش قادر وربنا هموت".

ورغم ذلك قام رامز بإغراق اللاعب بالمياه وإخراج الثعبان له فقال كهربا لرامز: والله العظيم هموتك، ومش هسيبك، قسما بالله هعورك، ثم شتمه فرد رامز بلاش قلة أدب.

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وتطرق رامز لقصة الأهلي والزمالك فقال كهربا وأنا أهلاوي أحسن وقاعد في بيتي، ثم أعاد تدويره فقال له كهربا فكني بدور على حته اكسرك فيها، فعاقبه رامز بتدويره في الهواء.

ومع اقتراب نهاية البرنامج ظن كهربا أنه نجا من المقلب لكنه لم يكد يفيق منه حتى سقط في بركة مياه وزاد رعبه وعند خرجه من بركة المياه لاذ رامز بالفرار وخلفه كهربا وما أن لحقه حتى اعتدى عليه وحاول المتواجدون تخلصيه منه ثم سارع جلال باستعطاف كهربا فهدأ ذلك من روع اللاعب وانتهى المقلب.

وكان آخر أعمال الفنان رامز جلال فيلما سينمائيا يحمل عنوان "سبع البرمبة" وشاركه البطولة كل من جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومي فؤاد، محمد ثروت، ومها أبو عوف، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

وينتظر رامز جلال استئناف تصوير فيلمه الجديد "هيكل نظمى"، الذى يجمعه بالنجمة غادة عادل وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم؛ إذ توقف العمل بسبب انشغال رامز ببرنامجه وغادة بمسلسلها "ليالينا 80"، على أن يعود التصوير مرة أخرى بعد انتهاء أزمة انتشار فيروس كورورنا، وإنهاء الإجراءات الوقائية التى فرضتها الحكومة.

على الجانب الآخر أعلن النادي الأهلي المصري، عن ضم "كهربا" إلى صفوفه، مطلع كانون ثاني/ يناير الماضي، مع افتتاح التسجيل للانتقالات الشتوية في مصر بعقد يستمر لأربع سنوات ونصف السنة.