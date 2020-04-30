مشاهير يهاجمون رامز جلال

منذ خروج برنامج رامز جلال الذي يحمل اسم " رامز مجنون رسمي"، وهناك حالة من الجدل مثارة حوله، وخاصة أن هناك عددا كبيرا من المشاهير ينتقدون ما يحدث في البرنامج ويعتبرونه تنمرا، وطلبوا من كل المسئولين إيقاف البرنامج، وخرج أمس قرار من الإعلام بمنع رامز جلال من الظهور لحين تقنين أوضاعه، لكن محامي رامز قال إن القائمين على البرنامج مارسوا العمل الإعلامي خارج مصر وعلى أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة ووفقًا للإجراءات المتبعة بها في هذا الشأن ومن ثم فلا ينطبق على البرنامج قانون نقابة الإعلاميين المصرية.

ويرصد "صدى البلد" أبرز المشاهير الذين هاجموا برنامج رامز جلال.

وسام بريدي

نشر الإعلامي وسام بريدى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يهاجم فيه برنامج "رامز مجنون رسمى" للفنان رامز جلال.

وقال وسام : "في أبشع وأسخف من برنامج المقالب والأسخف هنا المشاهير اللي بيروحوا يبهدلوا حالهم وهما عارفين بالضرب.. اشبعوا وخلوا عندكم شوية كرامة".

وأوضح بريدى قائلا: "تحية لرامز جلال مش الحق علي هو شاطر لأن بيعرف اننا جوعانين وبالفلوس كل شي بصير مقبول.

مرتضى منصور

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ، إن نفحات رمضان هلت علينا هذا العام برامز جلال المجنون بدلا من التواشيح والمسلسلات القيمة.

وتابع: "ممكن اعرف ان فيه مقلب، لكن بتفاجئ أن هناك تنمر وضرب وتعذيب ويريدون الخروج ولكنهم لا يستطيعون لأنهم مقيدين ، وهذا في القانون يسمي احتباس".

رابح صقر

انتقد المطرب رابح صقر الفنان رامز جلال بسبب برنامجه رامز مجنون رسمي وكتب عبر حسابه على تويتر ردا على احد الاشخاص": شفت رامز.. وش سوي في حسن عسيري بصراحة اوفر.

Advertisements

نادين نجم

علقت الفنانة اللبنانية نادين نجيم على برنامج رامز مجنون رسمي للفنان رامز جلال.

وغردت نادين نجيم عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر:"كنت مع رامز جلال كنت رحت غيبوبة لحد ما خلصت الحلقة أكيد".

وأضافت :"يا ربي دخيلك ولا ممكن اعملها لاء لاء لاء هيدا اسمه عذاب مش ضرب جنون".

محمد عبد الواحد

شن محمد عبد الواحد، نجم نادي الزمالك السابق، هجوما عنيفا على ضيوف برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان الكوميدي رامز جلال.

وكتب محمد عبد الواحد، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: "بصراحة عيب جدا على كل الفنانين ونجوم الكرة ظهورهم وبهدلتهم في برنامج رامز جلال علشان شوية فلوس".

وأضاف: "مع احترامي لكم انتم مش محتاجين فلوس سيبوا الكلام ده لواحد غلبان ومحتاج للفلوس علشان يعالج بيها حد عزيز عليه فبيضطر يقبل بالمهانة، مع إني رافض للمبدأ من الأساس بس ده على الأقل هيبقى عنده عذر، لكن انتو مفيش أي عذر ليكم إنكم تقبلو بالمهانة والتهزيق".

قد يهمك أيضا:

رامز جلال يطعن على قرار منعه من الإعلام لحين تقنين أوضاعه بالنقابة

كاريس بشار تكشف أنّها فوجِئتْ بالهجوم على نادين نجيم