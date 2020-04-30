وفاة الفنانة نعمات عبد الناصر بعد صراع مع المرض

غيب الموت مساء اليوم الخميس، الفنانة نعمات عبدالناصر، بعد صراع مع المرض.
ولم تعلن أسرة الفنانة الراحلة موعد الجنازة ومكان الدفن حتى الآن، طبقا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا، وتطبيق قرارات بمنع التجمعات.
وبدأت نعمات عبدالناصر، مشوارها الفني في فترة السبعينيات في أدوار ثانوية "كومبارس"، وكانت تحظى بحب كبير من الجمهور والصناع.
يذكر أن الفنانة نعمات شاركت فى الكثير من الأعمال الفنية فى السينما والمسرح والتليفزيون، ومن أشهر أفلامها: "النداهة، طائر على الطريق، حب فى الزنزانة، العار، الحاسة السابعة".
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