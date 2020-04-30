أحدث ظهور لـ نجلاء فتحي عبر "انستجرام"

نشر المخرج محمد خضر فيديو عبر حسابه علي انستجرام لحماته الفنانة نجلاء فتحي تهنئه بعيد ميلاده.

وظهرت نجلاء فتحي في الفيديو وهي تقود سيارتها وترتدي كمامة ونضارة شمسية.

وكانت ياسمين أبو النجا ابنة الفنانة نجلاء فتحي قد استعانت بعدد من أصدقائها والمقربين لتقديم فيديو تهنئة بعيد ميلاد زوجها المخرج محمد خضر الأربعين.

وظهر في الفيديو عدد من الفنانين منهم انجي وجدان وأبو وباسم يوسف.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

باسم يوسف يثير الجدل بظهوره عاري الصدر

كشف لغز الفتاة المقتولة قرب فيلا نجلاء فتحي