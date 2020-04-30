شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنانة نعمات عبد الناصر "كومبارس الكادحين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، الفنانة نعمات عبد الناصر، بعد صراع مع المرض، بعد سنوات من مشاركتها فى الأعمال الفنية بأدوار ثانوية أغلبها يدور حول "طبقة الكادحين".

الراحلة بدأت مشوارها الفنى بأدوار ثانوية "كومبارس"، وشاركت فى الكثير من الأعمال الفنية فى السينما والمسرح والتليفزيون، إذ بدأ ظهورها فى شكل مجامع حتى نالت فرصتها بجملة أو جملتين، ثم حصلت على أدوار صغيرة مساعدة تمثل طبقة الكادحين.

ومن أشهر أفلامها: "النداهة، طائر على الطريق، حب فى الزنزانة، العار، الحاسة السابعة، عصفور الشرق، دقة زار الشرابية، شاهد إثبات قلب الليل، توت توت، الكلام فى الممنوع، سواق الهانم، النوم فى العسل، الجراج، عيش الغراب، الانثى والدبور، الابواب المغلقة ، مافيا، حريم كريم، الناظر ، عسكر فى المعسكر، مقلب حرامية، ديل السمكة، سحر العيون، عايز حقى، الحاسة السابعة.

وفى التليفزيون شاركت فى سر الأرض، الرجل الآخر، ملك روحى، لقاء على الهوا، فى إيد أمينة، قضية رأى عام، الست أصيلة، صرخة أنثى، أسمهان، تاجرالسعادة.