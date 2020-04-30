شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فرصة تانية الحلقة 7.. ياسمين صبرى تعتذر لزياد وتستقيل من الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تذهب ملك – ياسمين صبرى - فى بداية الحلقة السابعة من مسلسل "فرصة تانية" – لمنزل زياد – أحمد مجدى – للاعتذار له على ما بدر من زميلها رفعت – محمد جمعه – فى الشركة، ولم تجده، إلا أن شقيقه يأخذها الى مكان زياد وتقابله وتعتذر له وتطلب منه الحضور الى الشركة غداً لتسلم مهام عمله فى فريق عملها.

أوضحت ملك لزياد أنها قابلت رئيس مجلس الادارة وأوضحت له ما حدث، وعرضت عليه المشروع الذى تقدم به ووافق على الفور بتعينه فى الشركة، وبالفعل يتسلم زياد مهام عمله، وتعرفه ملك على كل فريق العمل فى الشركة، ويتدخل كريم – عمر الشناوى – ويسأل ملك عن زياد لترد عليه بانفعال الا يتدخل فى الأمور التى لا صالح له به.

تشتكى ملك رفعت مرة أخرى لرئيس مجلس الادارة بسبب تدخله فى عملها طوال الوقت، واعتراضه على نسبة معينة فى الربح فى المشروع الذى وضعته ملك، وتطلب منه صلاحية كاملة فى عملها، ولكن رئيس مجلس الادارة يرفض ما اقترحته ملك ويؤكد لها أن النسبة الموضوعه لا تتناسب تماماً مع هامش الربح لتتقدم باستقالتها من الشركة.

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"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة.



فرصة تانية الحلقة 7



فرصة تانية الحلقة 7