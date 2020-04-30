النجم الإماراتي أحمد الجسمي: "أم هارون" تجربة درامية رفيعة المستوى

أكد النجم الإماراتي أحمد الجسمي أن النجاح الكبير الذي يحصده المسلسل الخليجي "أم هارون"، جاء نتيجة للتعاون المثمر البناء بين شركتي "جرناس" الإماراتية، و"الفهد" الكويتية بقيادة الفنانة القديرة حياة الفهد.

وقال الجسمي إن هذا التعاون يؤكد عمق العلاقات التي تجمعه بالفنانة حياة الفهد، والذي يعود لسنوات طويلة من العمل المشترك والتعاون الفني الذي يفتخر به.

وأضاف الجسمي في بيان: "مسلسل (أم هارون) تجربة درامية رفيعة المستوى، تنطلق بالدراما الخليجية إلى سقف أعلى من التماس مع قضايا اجتماعية وسياسية مهمة".





وتابع أن الخطوط الدرامية للعمل واضحة منذ الحلقة الأولى، بعيداً عن كل ما يشاع من تطبيع أو غيره، فالعمل تمت إجازته رسمياً، ويتناول مرحلة من تاريخ المنطقة والعالم العربي، حيث كان اليهود يعيشون بيننا ويشكلون جزءاً من المركب الاجتماعي والسكاني، سواء في العراق أو البحرين أو الكويت.

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وأشار إلى أن اليهود ما زالوا يعيشون حتى الآن في عدد من الدول العربية، والمسلسل منذ الحلقة الأولى كان واضحاً وصريحاً تجاه الممارسات الصهيونية، وهناك حتماً فرق كبير بين اليهودية كديانة سماوية، والصهيونية بأبعادها السياسية والفكرية والاجتماعية والعدوانية.





واستطرد: "تمَّ تصوير مسلسل (أم هارون) بالكامل في قرية جرناس التراثية، التي بنيتها لتأمين احتياجات تصوير هذا العمل الضخم، بل لعله العمل الخليجي الأضخم لعام 2020، سواء على صعيد النجوم أو البنية الأساسية من ديكورات وأزياء وإكسسوارات، بالإضافة لفريق الفنانين بقيادة النجمة القديرة سيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد.

ولفت إلى أن المسلسل يضم أكبر عدد من الفنانين من الجنسيات الخليجية والعربية، وهكذا الأمر بالنسبة للفريق الفني بقيادة المخرج المصري المتميز محمد العدل.



