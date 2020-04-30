"وندر وومن 1984".. قدرات جديدة للمرأة الخارقة

كشفت تسريبات حديثة من فيلم Wonder Woman 1984"وندر وومن"، عن قدرات جديدة تمتلكها البطلة الخارقة، من ضمنها القدرة على الطيران مثل "سوبرمان".

وفقًا لموقع "ذا ميكس" الأمريكي، أكدت التسريبات الحديثة للفيلم قدرة "وندر وومن" على الطيران، بعد نشر صور مسربة من الجزء الثاني للسلسة على موقع أمازون.

تتضمن الصور مشاهد مختلفة لـ "وندر وومن" تحلق في السماء بجانب طائرة هيلكوبتر غير مرئية.

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وذكر الموقع، أن الجزء الثاني من السلسلة سوف يتناول مغامرات الأميرة ديانا (وندر وومن) لاستعادة حقها الشرعي في الملك من جهة، مع مواصلة مهامها الخارقة من جهة أخرى.

وتمتلك "وندر وومن" القدرة على الطيران في القصص المصورة، إلا أنها تستعرضها لأول مرة على شاشة السينما.

وكشفت شركة وارنر برذرز المنتجة للفيلم، أن أحداث "وندر وومن" سوف تدور في نفس التسلسل الزمني لفيلم Batman v. Superman (باتمان ضد سوبرمان)، ومن المتوقع ان يتم طرحه في أغسطس/آب المقبل.

