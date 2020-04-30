بالسجادة الحمراء وعروض الأفلام.. مهرجان الفيلم النيوزيلندي "أونلاين"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت إدارة مهرجان NZIFF "نيوزيلندا السينمائي الدولي" تنظيم هذه الدورة عبر الإنترنت بالكامل "أونلاين"، بعد أن اعترف المنظمون بأن أزمة فيروس كورونا جعلت من المستحيل إقامة مهرجان تقليدي في دور العرض.

وقال مارتين رابارتس، مدير المهرجان الذي يشرف على نسخته الأولى، أن إقامة المهرجان بهذه الطريقة سيكون تجربة مهرجان سينمائي حقيقية، وتقدم العروض الأولى للعالم ولنيوزيلندا كل ليلة، بما في ذلك السجادة الحمراء الافتراضية ومرور صناع الأفلام عليها.

وأضاف مدير المهرجان: "سيتم عرض بعض الأفلام على أنها أحداث خاصة لمرة واحدة، وسيكون العديد من الأفلام المقدمة حصرية لـ NZIFF، ولن تكون لها عروض أخرى في نيوزيلندا".

ووفقا لـ "فارايتي" قال المنظمون إن رابارتس تلقى تأكيدات من موزعي الأفلام الرئيسيين في أستراليا ونيوزيلندا وحول العالم بأنهم ملتزمون بجعل النسخة الإلكترونية تعمل بشكل جيد، كما سيتم الكشف عن اختيار الأفلام في 22 يونيو8حزيران، بينما سيقام المهرجان في الفترة من 24 يوليو/تموز إلى 2 أغسطس/أب.

ووعد المنظمون بعودة مهرجان عادي للمسارح في منتصف عام 2021.

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وكانت نيوزيلندا خفضت هذا الأسبوع استجابتها للطوارئ من المستوى 4 إلى المستوى 3، مما يعني أن بعض القيود الداخلية على العمل والسفر قد تغيرت، لكن من المتوقع أن تستمر الاضطرابات والضوابط الحدودية لمدة أسبوع أو بضعة أشهر.

وسجلت نيوزيلندا 1129 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فضلا عن 19 حالة وفاة.

يذكر أن مهرجان نيوزيلندا الدولي للأفلام يقام سنويًا في جميع أنحاء نيوزيلندا طوال النصف الأخير من العام، ويبدأ في أوكلاند يوليو/تموز. وتطور المهرجان بشكل كبير منذ اندماجه مع مهرجاني أوكلاند السينمائي الدولي عام 1984 وويلينجتون السينمائي بعدها.

