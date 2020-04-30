ريشي كابور.. رمز الرومانسية في الجيل الذهبي لبوليوود

بعد صراع دام لأكثر من عامين مع مرض سرطان الدم رحل نجم الجيل الذهبي لبوليوود 30 أبريل/نيسان عن عمر يناهز 67 عاما، ليترك وراءه تاريخا عريقا وبصمات لن تنسى في السينما الهندية.

ولد ريشي كابور في 4 سبتمبر/أيلول عام 1952 في تشامبور بمدينة السينما مومباي، وكونه ينتمي إلى عائلة فنية فقد ساعده ذلك في الحصول على فرصته الأولى في عمر الـ18، حيث شارك في بطولة فيلم ميرا نام جوكار من إخراج والده راج كابور، وحصد من خلاله ريشي جائزة المهرجان الوطني كأفضل وجه جديد.

جاء فيلم بوبي عام 1973 ليظهر ريشي بملامحه الجذابة أكثر نضجا، حيث قدم دورا رومانسيا أمام النجمة ديمبل كاباديا، وحصد جائزته الثانية من مهرجان فيلم فير الهندي كأفضل ممثل للعام.





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وتوالت أعمال ريشي الناجحة حتى جاء تعاونه مع الأسطورة أميتاب باتشان في فيلم "قمر أكبر أنطوني" عام 1977، وكانت محطة فارقة في حياته، حيث حقق الفيلم نجاحا ساحقا داخل الهند وخارجها، وأصبح ريشي هو رمز الرجل الوسيم الرومانسي في تلك الحقبة الزمنية، بينما كان أميتاب باتشان هو القطب الآخر له في أدوار الدراما والحركة.



وقدم ريشي للسينما 123 فيلما أبرزها "ديوانا" مع شاروخان، وناجين مع الأسطورة سريديفي، وليلا ماجنو، وفانا مع عامر خان، كما أنه شارك الجيل الحالي العديد من الأفلام الناجحة، مثل "ملك" مع تابسي بانو، وقدم ثنائيا أخيرا مع أميتاب باتشان في فيلم "102 نوت أوت" عام 2018 وكانت آخر أعماله فيلم "الجسد" مع عمران هاشمي، والذي عرض على شاشات نتفليكس 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

تزوج ريشي كابور من النجمة نيتو سينغ عام 1980 بعد قصة حب نشأت بينهما أثناء تصوير أحد الأفلام، وأنجب منها طفلين ريدهيما ونجم بوليوود رانبير كابور.





وتم تشخيص كابور بمرض اللوكيميا عام 2018 وذهب إلى مدينة نيويورك للعلاج، وبعد علاج ناجح لأكثر من عام عاد كابور إلى الهند في 26 سبتمبر/أيلول 2019، ولكنه كان يعاني من بعض المضاعفات التي جعلت حالته تتدهور عقب سماعه لخبر وفاة عرفان خان، وتم إدخال كابور إلى مستشفى مؤسسة سير إتش إن ريلاينس في مومباي في 29 أبريل/نيسان 2020 ليقضي آخر ليلة له قبل أن يتوفى في 30 أبريل/نيسان 2020 من مضاعفات سرطان النخاع العظمي.