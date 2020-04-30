بعد أزمة "رامز مجنون رسمي".. مصر تحذر MBC وتلوح بالتصعيد ضدها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حذّرت مصر، ممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شبكة قنوات "MBC" من الاستهتار وعدم تقنين أوضاعها خلال الـ 6 أشهر المقبلة، محددة تلك المهلة من أجل توفيق أوضاع مزاولة نشاطها داخل البلاد.

وأكد المجلس أنه حال عدم استجابة الشبكة فإنه سيتم تصعيد الإجراءات ضدها، وذلك بعد أزمة برنامج "رامز مجنون رسمي"، وتحدي القناة لقرارات نقابة الإعلاميين في مصر ما زاد من وتيرة الأزمة وسط إمكانية لدخول أطراف مهنية جديد بأجهزة الدولة المصرية ضد القناة.

واضطر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة تطور أزمة برنامج رامز جلال، وذلك بعد تلقيه العديد من الشكاوى المطالبة بوقف البرنامج لما فيه من ضرر للأطفال والشباب، وبلاغات أخرى اتهمته بإهانة المرأة،

وصدر بيان من المجلس، عصر الخميس، أفاد بأن قناة "MBC مصر"، غير مُرخص لها بالعمل في نظام المنطقة الحرة الإعلامية بمصر، مضيفًا: "بصدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 180 لسنة 2018 في 16 فبراير سنة 2020، قد أصبح لزامًا على قناة MBC مصر أن توفق أوضاعها القانونية لمزاولة نشاطها داخل جمهورية مصر العربية خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة".

ووجه المجلس وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية، بعدم إثارة الرأي العام، قائلاً: "نقف على مسافة واحدة من الجميع، تحقيقًا للصالح العام، ولا نمارس سلطة أو نتخذ قرارًا إلا بما يتفق مع أحكام الدستور والقانون".

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وتأتي تلك التطورات بعد صدور بيان من نقابة الإعلاميين في مصر، بمنع ظهور الفنان رامز جلال بكافة وسائل الإعلام داخل مصر، لحين توفيق أوضاعه القانونية حول التجاوزات التي انتهجها برنامجه الرمضاني "رامز مجنون رسمي".

وعلى الفور، ردت قنوات مجموعة "إم بي سي" على بيان نقابة الإعلاميين المصريين بأن: "قرار نقابة الإعلاميين خاص بالوسائل الإعلامية التي تبث من داخل مصر، ولا ينطبق على قنواتها، حيث إنها مجموعة غير مصرية وتبث من الإمارات وفقا للقنوات المتبعة هناك".

وأوضحت أن البرنامج من إنتاج شركة مسجلة رسميا وقانونيا في دولة الإمارات، وتم تصويره في مدينة دبي، ويحظى بنسب مشاهدة قياسية على جميع المنابر والقنوات التي يُعرض عليها.

واستضاف "رامز مجنون رسمي"، حتى الآن الفنانة المصرية غادة عادل، واللاعب التونسي علي معلول، والفنانة ياسمين صبري، وأمينة خليل، والفنان السعودي حسن عسيري، والنجمة المصربة ياسمين رئيس.