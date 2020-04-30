شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر ودياب وحلا شيحة ورحاب الجمل نجوم الشر فى دراما رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقات الأولى من مسلسلات رمضان هذا العام، بروز العديد من الفنانين فى أدوار الشر، التى لا تخلو منها الدراما بوجه عام، ورغم كره هذه الشخصيات من قبل الجمهور بسبب تصرفاتهم ومكائدهم التى تكون دائماً مع جزء الخير فى الأعمال أو مع البطل، إلا أنه دائماً ما تلقى نجاحاً تفاعلاً كبيراً، فكره الجمهور لهما دليل على النجاح ويرصد ”الخليج 365” أبرز نجوم أدوار الشر فى الحلقات الأولى من دراما رمضان.

أحمد زاهر فى مسلسل "البرنس" يجسد شخصية فتحى أخو رضوان محمد رمضان، وهو شخص كان يعامل والده طوال الوقت بشكل سيئ ويكره أخوه رضوان، إضافة إلى استغلال الصيدلية الخاصة به فى تجارة المخدرات، ليس ذلك فقط بل متزوج من فدوى "روجينا" على زوجته شيماء "دنيا عبد العزيز" بدون علمها، ويخطط حالياً لقتل أخوه رضوان بسبب الميراث ويحرض باقى أخوته عليه.

دياب فى مسلسل "فرصة تانية" يجسد شخصية مدحت الذى يمتلك معرض سيارات، لكنه يتاجر فى سيارات معيوبة، ومتزوج من مريم – هبة مجدى – ويعاملها أسوأ معاملة من ضرب وسب، كما أنه شخص استغلالى حيث ساوم زوجته على إخبار شقيقتها ملك بعلاقتها مع زياد – أحمد مجدى – بعدما فقدت الذاكرة وأن هذا الأمر قد يجعلها تنكتس من الأزمة التى مرت بها، كما أجبر زوجته على توقيع وصلات أمانة له من أجل السكوت وكذلك لنسيان طلبها الطلاق.

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رحاب الجمل فى مسلسل "البرنس" تجسد دور عبير أخت رضوان – محمد رمضان – وهى شخصية تحمل الكثير من الغل والكره لمن حولها وتبحث عن مصلحتها فقط، فليس لديها أى مشكلة فى المشاركة بقتل أخوها، كما أنها دائماً من تحاول الإيقاع بين رضوان وزوجته لبنى – نجلاء بدر – وأيضاً تنقل مغلوطة لأختها الصغرى نورا – ريم سامى – حتى تكره أخوها وكذلك خطيبها السابق.

حلا شيحة فى مسلسل "خيانة عهد" حيث كشفت الحلقات التى تم عرضها عن محاولتها الانتقام من أختها عهد – يسرا – فى ابنها هشام – خالد أنور- بعدما سلطت عليه شيرين – جومانا مراد – بايقاعه وتعليمه تعاطى المخدرات، وعندما تعرض هشام لازمة صحية بسبب الادمان وضعت له الهوروين فى محلول العلاج، وتحاول بكل الطرق فى تدمير حساة ابن أختها للانتقام منها.