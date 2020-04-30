شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات مشوقة جديدة من الموسم الثانى لـ Homecoming والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة أمازون برايم عن فيديو ترويجى جديد للموسم الثانى من مسلسل Homecoming، وذلك من خلال الحساب الرسمى للعمل على موقع تويتر، الذى من المقرر أن يصل شاشات التليفزيون فى 22 مايو المقبل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale"، على أن يتضمن الموسم الجديد 10 حلقات تطرح متتالية، كما يعود اثنان من الممثلين إلى الموسم الثانى من مسلسل Homecoming وهما ستيفان جيمس، وهونج تشاو.

وسيدور الموسم الثانى من مسلسل الدراما حول امرأة عنيدة تجد نفسها فى مركب، بدون أن تذكر كيف وصلت إلى هناك أو حتى من هي.

ومن المقرر أن يخرج كايل باتريك ألفاريز الموسم الثاني من السلسلة التي تعرض على شبكة أمازون، ولم يتم الإعلان عن موعد العرض الأول.

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المسلسل من بطولة جوليا روبرتس، بوبي كانافالي، ستيفان جيمس، اليكس كاربوفسكي، شيا ويجام، آيدن مايري، سيسي سباسيك، ماركوس هندرسون، سام مارا، ألدن راي.

مسلسل homecoming يدور حول هايدي التى تعمل في مؤسسة Homecoming، وهي منشأة تساعد الجنود على الانتقال إلى الحياة المدنية، بعد سنوات بدأت حياة جديدة عندما شككت وزارة الدفاع في سبب مغادرتها للوطن، تدرك هايدي أن هناك قصة أخرى كاملة وراء تلك التي كانت تخبرها بها.

كما ذكر موقع فارايتى أن النجمة العالمية نيكول كيدمان تعاقدت مع أمازون على بطولة مسلسل جديد بعنوان Pretty Things، وحتى الإعلان لم تحدد تفاصيل الدور الذى ستلعبه كيدمان فى العمل.

وفى سياق مختلف أعلنت شبكة HBO عن تأجيل مسلسل كيدمان، The Undoing، لأجل غير مسمى، دون الكشف عن سبب واضح وراء ذلك، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale"، ولكن طرحت الشبكة اثنين من الفيديوهات الترويجية للعمل الجديد الذى كان مقررا أن يصل إلى الشاشات 10 مايو المقبل، على أن يتضمن الموسم الأول من العمل 7 حلقات تطرح متتالية.