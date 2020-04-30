رواد "فيسبوك" يتداولون خبر وفاة نعمات عبدالناصر.. وعضو "الممثلين": ليس لدي علم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة للفنانة نعمات عبدالناصر، مشيرين إلى أنها غادرت عالمنا قبل ساعات.

وفي اتصال هاتفي، أجراه "الخليج 365" مع الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، أكد أنه ليس لديه علم بالخبر ولا يعرف إذا كانت نعمات واحدة من أعضاء النقابة أم لا، وسيتحرى الأمر لكن يتعذر ذلك في الوقت الحالي لان النقابة ستبدأ عملها يوم الاثنين المُقبل.

بدأت نعمات مشوارها في عالم الفن ككومبارس، في سبعينيات القرن الماضي، وقدمت عددً كبيرا من الأدوار الثانوية، في السينما والتليفزيون، ومن أشهر الأعمال التي شاركت بها: "بالوالدين إحسانا"، "حب في الزنزانة"، "الرجل الآخر" "الست أصيلة"، "قضية رأي عام"، "تاجر السعادة".

كانت صفحة تحمل اسم "نجوم مجهولة عارفينهم بالصورة"، تحدثت عن مشوار نعمات، قبل عام تقريبًا، وأشار أحد المعلقين على المنشور إلى أن رحيلها كان قبل فترة.