تراند اليوم : شاهد.. فنانة شهيرة تتلقي تهديدات بالقتل ومفاجأة من يقف ورائها؟

تلقت الفنانة اللبنانية، قمر، تهديدات ونجلها، فور عودتهما من دبي إلى لبنان، كاشفة أن زوجها السابق المنتج المصري، جمال مروان، هو من يقف وراء تمويل تلك الجهات التي تهددها بالقتل.



ونشرت قمر، جزءًا من محادثة السيدة التي هددتها عبر حسابها بموقع "إنستغرام" والتي تقول فيها: "ننتظرك في لبنان، هالمرة هتكون أخرتك، عم تلعبي مع أسيادك ياللي صنعوكي وعملوكي، نحرقلك وجهك قدام عيون ابنك، ودعي زباينك ودبي، حتكون أخر مرة بتشوفيهن بها، قرب وقتك، ناطرينك".

وردت عليها قمر: "نحنا في شهر فضيل وأيام فضيلة، وهول الناس المجرمين المأجورين المهووسين مش مصليين عالنبي.. وحياتهم كلها واقفة بس ع قمر وكيف بدنا نقتل وندمر قمر وابنها.. أنا ما بعمري سألت عن شيء اسمه خوف، لأني أؤمن أن من أعطاني الروح هوي واحدو يلي بياخدها فقط لا غير.. وين ماكنتو بأمريكا، سوريا، كندا، بيروت".

وتابعت قمر: "ما تفتكروا إنو عايشين بغابة نحنا أو تستغلو الوضع يلي العالم مارق فيه سواء كان وضع الكورونا أو وضع المشاكل في لبنان، كونو أكيدين مش رح قصر مع أكبر واحد فيكن وهل قصة يلي ما كانت تخلص ولا كنتو تحلو عن حياتي ولا كورونا ولا رمضان ولا إنو العالم كله منهار ولا عم تشوفو إنه الناس عم تموت من مرض كورونا ويلي عم يموت من الجوع.. كل يلي عم يسير ما خلاكم تحلو عني".



وأشارت الفنانة اللبنانية إلى أنها تتلقى تهديدات بالقتل منذ 7 أشهر من أشخاص بعينهم من كندا، وسوريا، وشخص آخر في لبنان، مضيفة: "والله يا ناس شي كتير يلي عم يصير معي عم راعي الظروف يلي عم نعيشها وعم قول مش وقتها.. بس خلص بقى صار لي 7 شهور عم عيش هل شي.. إن كان بي لايفات وشتايم من المأجور يلي بي كندا والمهووسة المريضة نفسياً يلي بسوريا..والتاني الهووس يلي بالبنان وجمال مروان الداعم للمأجورين بالمال ما عاد عندهم لا شغلة ولا عاملة غير قمر وابن قمر".

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وكانت قمر قد تزوجت من رجل الأعمال المصري، جمال مروان، ولجأت إلى القضاء المصري في العام 2010، وأقامت دعوى "إثبات نسب" لابنها ضد مروان، صاحب قنوات "ميلودي" حينها، مدعمة بورقة زواجهما، وطالبته بإجراء تحليل DNA، إلا أنه رفض إجراء التحليل، زاعمًا أنه لم يتزوجها.



