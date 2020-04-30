تراند اليوم : وفاة فنانة شهيرة وكورونا يجبر عائلتها على هذا الأمر

رحلت عن عالمنا صباح اليوم الخميس، الفنانة المصرية نعمات عبد الناصر، وذلك بعد صراع مع المرض في الفترة الأخيرة، حيث تعد أحد أشهر كومبارس في السينما المصرية.

ولم تحدد عائلة الفنانة الراحلة موعد الدفن أو مراسم العزاء حتى الآن، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا، وإصدار قرارات بمنع التجمعات.

عبد الناصر شاركت في الكثير من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون، ومن أشهر أفلامها: النداهة، طائر على الطريق، وبالوالدين إحسانا، حب في الزنزانة، العار، عصفور الشرق، وغيرها.

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وأما في الدراما شاركت في كل من المسلسلات : “سر الأرض، الرجل الآخر، ملك روحي، لقاء على الهواء، في أيد أمينة، قضية رأي عام، الست أصيلة، صرخة أنثي، أسمهان، تاجر السعادة، الأدهم، بعد الفراق، وغيرها من الأعمال التي أثرت الشاشة العربية.



