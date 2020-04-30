نيمار دي سيلفا يثير الجدل بين العرب لمتابعته اللبنانية سينتيا صاموئيل في السوشيال ميديا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 أبريل 2020 07:46 مساءً - اللاعب البرازيلي الشهير نيمار دي سيلفا ،نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اللاعب الأكثر حديثاً عنه في وسائل الاعلام والسوشيال ميديا بأخبار تهافت النوادي على الفوز به والحصول عليه من ناديه وتنافس أشهر ناديين في العالم: برشلونة وريال مدريد على التعاقد معه أثار الجدل مجدداً لكن هذه المرة ليس في مجال الملاعب الكروية،وإنما بمجال آخر لا يمكن تخيله.

ففي خطوة مفاجئة قام لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار دي سيلفا بمتابعة الممثلة اللبنانية الشابة سينتيا صاموئيل على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ،والتي قامت بدورها هي الأخرى بمتابعته ،الأمر الذي أثار جدلا بين المتابعين اللبنانيين والعرب ،وبهذا تكون اللبنانية سينتيا صاموئيل ،أول ممثلة عربية يتابعها نيمار شخصياً،وأكثر سؤال فكر به العرب ويتمنون أن يجدوا الإجابة عليه: هل تابع نيمار سنتيا إعجاباً بأدائها كممثلة تعرض أعمالها على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي أم إعجاباً بجمالها كامرأة رائعة الجمال؟

يشار إلى أن سنتيا صاموئيل ظهرت بصورة جديدة لها بلوك جديد ،وبشعر أشقر قصير حصلت على "47" ألف إعجاب بوقت قياسي في حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "أنستغرام" بعد استمرار اعتمادها على لوك شعر بني لمدة عامين وأكثر،واحتفظت بسر لوكها الجديد شهرين كاملين،بسبب ظهورها به في مسلسلها الجديد "من الآخر" الذي كانت ستطل به في موسم رمضان الدرامي لعام 2020.

وكانت سنتيا صاموئيل التي قدمت أدواراً عديدة قد لمعت بشكل مميز بمسلسلها المميز "خمسة ونص" مع نادين نسيب نجيم وقصي خولي ومعتصم النهار،وفتح لها باب البطولة والأدوار الهامة جداً محلياً وعربياً.

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