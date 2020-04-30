ريشي كابور يفارق الحياة بعد ساعات من وفاة زميله عرفان خان

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 أبريل 2020 07:46 مساءً - فارق نجم بوليوود الشهير ريشي كابور الحياة، عن عمرٍ ناهز الـ67 عاماً، بعد معاناة مع مرض السرطان.
وكان كابور قد نقل إلى مستشفى في مومباي، يوم أمس الأربعاء، حيث توفي هناك في وقت لاحق، وفقاً لبيان أصدرته عائلته، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
واللافت أن وفاة كابور جاءت بعد يوم واحد من وفاة زميله عرفان خان، بعد صراع مع مرض السرطان أيضاً.
وكان كابور قد عاد إلى الهند في سبتمبر الماضي، بعد خضوعه للعلاج في الولايات المتحدة لمدة عام تقريباً، وتم نقله إلى المستشفى مرتين في فبراير.
يشار إلى أنه بعد الإعلان عن خبر وفاة ريشي كابور، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بتقديم التعازي للراحل، خاصة من قبل نجوم الصف الأول في بوليوود.
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