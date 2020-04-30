شاهد «رامز مجنون رسمي» الحلقة السابعة 7 محمود كهربا

استضاف الفنان رامز جلال، في حلقة الليلة، من برنامج "رامز مجنون رسمي"، محمود كهرباء لاعب النادي الأهلي، في السادسة والنصف مساء على قناة "MBC مصر".

ويعتمد المقلب على استضافة الفنانة والمذيعة أروى، لأحد نجوم الفن والرياضة، قبل أن تخدعه بتوجيه عدد من الأسئلة مرتبطة برأيه في ثلاث صور لثلاث شخصيات من بينها صورة

رامز جلال، ليفاجأ الضيف بظهوره يخرج منها؛ حيث يتم وضع الصورة أمام الضيف.

ويظهر رامز خلال هذا العام من خلال برنامج جديد يعتمد فى الأساس على وضع المتسابق على «كرسى الاعتراف» التى يتم خداع الضيف به، وتبدأ المذيعة أروى التى ستكون الطعم

لمشاهدة برنامج رامز مجنون رسمي الحلقة السابعة ضيف محمود كهربا ( اضغط هنـــــا )

لمشاهدة برنامج رامز مجنون رسمي الحلقة السابعة ضيف محمود كهربا ( اضغط هنـــــا )

لمشاهدة برنامج رامز مجنون رسمي الحلقة السابعة ضيف محمود كهربا ( اضغط هنـــــا )

بالنسبة لرامز، بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفى الفقرة المنتظرة يتم سؤال الضيف عن رأيه فى صور لثلاث شخصيات، أحدها لرامز جلال الذى يخرج منها فى مفاجأة للضيف.